Thor Batista explica mudanças em aparência, e desabafa: 'Reveses da vida'

Thor Batista, 32, filho mais velho de Eike Batista e Luma de Oliveira, em entrevista ao jornal Extra:

Empresário falou do papel da genética em mudanças na aparência. "Basta ver fotos do meu avô paterno e do meu pai. Ambos começaram a ficar com cabelo mais ralo com pouca idade, mas os dois são meus exemplos de vida. Então está tudo muito bem, obrigado."

Ele também destacou o excesso de trabalho. "A carga enorme de trabalho e reveses que a vida impôs, coisas sobre as coisas aos poucos estou divulgando no meu canal do YouTube e Instagram."

Thor negou que a aparência seja resultado de anabolizantes, que admitiu ter feito uso no passado. "Não tem nada a ver com hormônios como alguns estão falando. Uma década atrás eu até fiz uso de algumas coisas, como DHEA em cápsulas (dehidroepiandrosterona), que é um precursor de Testosterona. Ele promove um leve aumento nos níveis de Testosterona, mas é algo sutil, e está mais para contribuir para o antienvelhecimento do que envelhecimento em si."