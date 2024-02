Ameaças a Davi, comentários ofensivos e mais: Rodriguinho está fora do BBB

Rodriguinho foi o décimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 78,23% dos votos na disputa contra Lucas Henrique (14,82%) e Fernanda (6,95%).

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Fernanda, Rodriguinho e Lucas estão no 10º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

O Anjo Michel imunizou a aliada Giovanna.

Já a Líder Beatriz indicou Rodriguinho ao 10º Paredão.

Isabelle, que também venceu a Prova do Líder, pôde escolher um brother e mandou Lucas Henrique (Buda) para a berlinda.

Leidy arrematou o Poder Curinga da semana e indicou Fernanda para o Paredão.

No Confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado da casa e compôs a berlinda.

Com direto à Prova Bate-Volta, o funkeiro se livrou e a formação final do Paredão foi Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho.

Ameaças a Davi, deboche com compulsão e fala sobre corpo de Yasmin: a passagem de Rodriguinho pelo BBB 24

BBB 24: Rodriguinho reclamou de rivais e aliados no jogo Imagem: Reprodução/Globoplay

Descuido no banho. Ao limpar as partes íntimas, deixou que a câmera flagrasse detalhes de seu pênis e rendeu o primeiro nude do BBB 24.

Alfinetada em Amanda, do BBB 23. O cantor afirmou que, até hoje, "ninguém sabe quem é" a vencedora da edição passada do reality.

Cena viralizada nas redes sociais. Uma cena de Rodriguinho com Pitel em uma Prova do Líder viralizou por parecer um movimento sexual.

Desvalorização do prêmio milionário. O famoso esnobou para os colegas: "Longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio. Eu vou à televisão desde os meus 10 anos, R$ 3 milhões, com todo respeito, é o que deixei de show".

Críticas ao corpo de Yasmin Brunet. Após declarar que a modelo "já foi melhor", o pagodeiro continuou: "Ela está mais velha e largou mão". Questionado por brothers e por Yasmin, ele negou que estivesse na conversa problemática com Nizam sobre o corpo das mulheres da casa.

Deboche de Isabelle. O Camarote foi repudiado por músicos ao apontar que a sister "só cantava música do boi-bumbá".

Piada com compulsão alimentar. Rodriguinho brincou com a compulsão alimentar de Yasmin e disse que ela sairia "rolando" se continuasse comendo do jeito que estava.

Ameaças a Davi. No confinamento, o cantor fez várias ameaças ao rival. Ele chegou a falar que daria uma voadora e um soco no participante. O ranço do adversário era tamanho que sugeriu pagar R$ 3,5 milhões para não conviver com o baiano.

Sem medo do cancelamento. O famoso citou Karol Conká e indicou que o "Brasil inteiro poderia cancelá-lo".

Chacota com boina de Matteus. Após o artista zombar da boina do brother, a prefeitura de Alegrete (RS), cidade do gaúcho, o criticou: "Saiba que no baita chão a boina é artigo de gala. O nosso prefeito, inclusive, a usa durante o expediente. Você calado é um poeta!".

Nada de sonho. Durante uma dinâmica, o participante revelou que foi convidado para o programa, mas a experiência não foi um sonho. Em outra conversa, admitiu que se soubesse que seria do jeito que foi, não teria aceitado participar.

Fala de Tadeu sobre desistência e invertida. Depois de ficar no Monstro, Tadeu Schmidt relembrou em tom de brincadeira: "disse que ia desistir". Rodriguinho deu uma invertida no apresentador e definiu que estava ali "para jogar".

Recusa de proposta de revista masculina. O cantor confessou que quase posou para uma revista masculina por R$ 100 mil, mas sua empresária não deixou.

Atrito com aliados. O famoso chegou a se estranhar com Fernanda, Pitel e MC Bin Laden. O pagodeiro e o funkeiro discutiram por opiniões diferentes no jogo.

Teste de aliados no Paredão. O artista declarou que gostaria de testar tanto Fernanda quanto MC Bin Laden na berlinda. Após Nanda voltar, disparou que o funkeiro seria eliminado se caísse no Paredão com ela.

Especulação sobre 10º Paredão. Rodriguinho disse que tinha certeza de que seria eliminado do reality. No entanto, definiu que, se ficasse, é porque estava forte no jogo. Ele ainda prometeu que deixaria Davi descansar da berlinda e teria como alvo Giovanna e Leidy se ficasse na casa.

Repreensão por fala problemática sobre Michel. O Camarote foi repreendido por sister ao fazer uma comparação com Michel: "Coitado do Michel, é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar a lancheira na escola".

Troca de farpas com Davi e Isabelle. No último Sincerão, os aliados detonaram Rodriguinho, indicando-o como "péssimo jogador". Depois de se sujar na dinâmica, o famoso declarou que apertaria o botão da desistência se não fosse eliminado.

Choro compulsivo. Rodriguinho chorou muito após ganhar um bolo de Davi e confessou que não queria nada.

