Primer cola: Vanessa Rozan testa opção nacional de produto viral

Um produto que ficou conhecido nas redes sociais como primer cola é o tema do oitavo episódio do Lab da Beleza, apresentado pela maquiadora e fundadora do Liceu de Maquiagem Vanessa Rozan, nas redes sociais de Universa.

O Primer Power Grip, da Elf, viralizou no TikTok por criar uma camada na pele com textura de cola. Vanessa testou uma opção disponível no Brasil que tem fórmula muito parecida com a do produto: o Primer Hydro Hero, da Essence.

Antes de experimentar o produto, a expert volta no tempo e explica que o primer surgiu junto com a evolução das câmeras de alta definição. "A gente precisava muito de um produto que ajudasse a minimizar poros e linhas de expressão, pra funcionar como se fosse um filtro físico", diz ela.

O primer também serve para ajudar a maquiagem a ficar mais tempo no rosto. Vanessa diz que as versões mais antigas tinham textura mais siliconada e acabamento fosco, enquanto as mais atuais proporcionam maior hidratação, o que afeta a durabilidade da make na pele. "Quanto mais hidratada sua pele estiver, mais tempo a maquiagem vai ficar bonita".

A dica de ouro da expert para aplicar o primer é a moderação: não é recomendável passar o produto no rosto todo. "Você vai colocar muito produto, vai formar uma camada e, quanto mais siliconado ele for, pode ser que, quando você aplicar a base por cima, ele fique patinando ou deslizando", alerta. A quantidade ideal equivale ao tamanho de uma ervilha.

Assista ao vídeo acima ou abaixo para saber se o produto foi aprovado pelo Lab da Beleza: