Por que Messi é o maior esnobado do Oscar 2024?

O border collie Messi é o maior esnobado do Oscar 2024. Ok, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não premia cachorros, mas o interprete de Snoop em "Anatomia de Uma Queda" se tornou o grande astro da temporada de premiações.

Messi precisou treinar por dois meses. No filme de Justine Triet, há uma cena na qual o cão espuma pela boca e dá a impressão como se estivesse prestes a morrer. Ele ingeriu um medicamento para humanos, que poderia ser a causa da morte que move o drama de tribunal. A cena é angustiante e o trabalho do cachorro é impressionante.

Ele já sabia fingir-se de morto, mas precisou aprender a ser um cão-guia, já que no filme é o companheiro de Daniel, filho cego da protagonista. Messi e o ator mirim Milo Machado Graner passaram bastante tempo juntos antes das filmagens começarem, para poderem criar vínculos.

O cachorro se tornou uma sensação na internet. Messi chegou a participar de entrevistas sobre o filme e recebeu diversos agradecimentos de Triet.

Ele não era algum animal correndo, mas sim uma parte tão importante do elenco quanto qualquer um dos outros atores.

Justine Triet

Em entrevista a Variety, a tutora Laura Martin-Contini contou que esta foi a primeira vez do cachorro em um filme, mas ele já havia feito outros testes. Ele tem uma irmã, chamada Fox, pequena em comparação com Messi. Ele odeia o aspirador de pó, e recebeu o nome do jogador de futebol argentino Lionel Messi.

Em uma cena que foi cortada, Daniel deveria abraçar Snoop, mas Milo e Messi não conseguiram fazer. "Eles fizeram isso várias vezes. Milo não estava muito animado, nem o cachorro, por isso, não conseguiam entrar em ação", contou. "Então, eles colocaram comida de cachorro nas dobras do pescoço de Milo, mas Messi ficou lambendo muito e a cena acabou não funcionando."

Messi venceu o Palm Dog, troféu não-oficial que reconhece as maiores atuações caninas entre os filmes do Festival de Cannes. O longa francês figura em diversas categorias no Oscar deste ano, incluindo a de Melhor Filme. Ele foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023.

Abaixo, veja a comoção nas redes sociais.

Michael Mann - 30 anos para Ferrari.

Bradley Cooper - 6 anos para Maestro.

Cachorro Messi - 2 meses para Anatomia de uma queda.



Nasce uma estrela.

Esqueça tudo!



Sem mais. https://t.co/0zmSSBTm14 ? PH (@phsantos) February 22, 2024

Amo que agora quando você procura por Messi no IMBD aparece primeiro o cachorro ator de ?Anatomia de Uma Queda? e SÓ DEPOIS aparece o jogador de futebol (proj. @jeskagrecco) pic.twitter.com/ykkauBqAph ? tatizoca (@tadsh) February 23, 2024

esse cachorro de anatomia de uma queda é um verdadeiro ator mesmo né ele conquistou corações pfvr deem um oscar para ele pic.twitter.com/VqQEQ3JXsC ? matt (@bateozenrik) February 25, 2024

O cachorro de Anatomia de uma queda ganhando mais prêmio que a Amy Adams https://t.co/rIPvh43Tkt ? Danilo Aureliano Buendía (@ara1jodan) February 21, 2024

There's only room for one star in this town. pic.twitter.com/sOOkoy0w7w ? NEON (@neonrated) February 17, 2024

