Parcial UOL BBB 24: torcida perde fôlego e porcentagem aumenta em enquete

Nesta terça-feira (27), mais um brother se despede do BBB 24 (Globo). Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam a preferência do público, e de acordo com a enquete UOL, o cantor deixará a casa mais vigiada do Brasil.

O que diz a enquete

Às 13h02, a porcentagem de Rodriguinho tinha crescido na votação novamente. O artista contabilizou 70,96% dos votos.

Não é novidade para ninguém que o brother deseja sair do programa. Talvez por isso, sua torcida já esteja 'perdendo o fôlego'. No Instagram oficial do cantor, o último post de mutirão foi feito quatro horas atrás para convocar os votos dos fãs.

Lucas Henrique e Fernanda, por outro lado, estão sendo os menos votados no 10º Paredão. Os brothers receberam 16,17% e 12,88% dos votos, respectivamente.