Mulher de Thor rebate críticas à aparência do marido: 'O tempo não para'

A modelo Lunara Campos quebrou o silêncio e falou sobre as críticas à aparência do marido, o empresário Thor Batista, nesta terça-feira (27), por meio de publicação no Instagram.

O que aconteceu

Ela afirmou que a família foi exposta de "forma maldosa" e que o filho recém-nascido, Thor II, foi usado. "O tempo não para. Ele passa para todos. E graças a Deus evoluímos para melhor."

Modelo disse que está vivendo a melhor fase da vida, após o nascimento do filho. "Nada vai atrapalhar — e também não irá me fazer parar aqui, como já fiz outras vezes. Vou continuar dividindo as coisas boas da vida com vocês. Obrigada pelas pessoas maravilhosas que me acompanham, que são a maioria, graças a Deus."

Mais cedo, em entrevista ao jornal Extra, o empresário falou do papel da genética em mudanças na aparência. "Basta ver fotos do meu avô paterno e do meu pai. Ambos começaram a ficar com cabelo mais ralo com pouca idade, mas os dois são meus exemplos de vida. Então está tudo muito bem, obrigado", explicou.