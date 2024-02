Após eliminação de Rodriguinho, prêmio do BBB 24 é de R$ 1.400.000

Após a eliminação de Rodriguinho no décimo Paredão do BBB 24 (Globo), o prêmio do programa chegou a R$ 1.400.000.

Como funciona a dinâmica

Neste ano, o prêmio começou em zero e está passando por reajuste em algumas eliminações.

Nesta terça-feira (27), no palco com Tadeu, Rodriguinho girou uma roleta e acrescentou R$ 350 mil ao prêmio final.

Com isso, o prêmio do programa passou a ser R$ 1.400.000 e quem permaneceu no jogo ficou sabendo da novidade.

De acordo com Tadeu, a medida que as eliminações forem acontecendo, os eliminados irão girar a roleta e aumentar o valor.

Antes da estreia, foi informado que o prêmio poderia chegar a R$ 3 milhões.



BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 2164 votos 1,99% Amizade somente com Pitel e Fernanda 1,89% Ser como 'decoração' do quarto Gnomo 28,47% Guerra declarada contra Davi 49,54% Diversas falas polêmicas 14,09% Pedir para sair a todo custo 4,02% Falas gordofóbicas Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2164 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

