A HBO Max não existe mais a partir desta terça-feira (27). O streaming da Warner Bros. Discovery (WBD) foi reformulado, trocou a cor de roxo para azul e assumiu o nome de Max.

Para além dos truques de fumaça e espelhos, o que realmente muda na plataforma? Haverá reajuste de preços? Quais são os novos conteúdos? Será necessário baixar um novo app ou migrar a conta?

O que aconteceu

A mudança da marca para Max ocorre após a fusão da antiga WarnerMedia com o Grupo Discovery para ter uma plataforma que englobasse os dois conteúdos: premium (da HBO Max, como "Game of Thrones") e Discovery (famoso por reality shows e documentários). A nova empresa terá um amplo catálogo com mais de 37 mil horas de conteúdos no mesmo lugar, concorrendo de forma mais robusta contra Netflix, Amazon e Disney.

Embora a Warner Bros. Discovery trate Max como uma nova plataforma, na prática, é apenas uma transição. Os assinantes atuais manterão seus acessos —notando alguma mudança aqui e ali— e terão em seu pacote as produções da Discovery. Os filmes e séries da HBO Max seguem no catálogo, incluindo saga "Harry Potter" ou ainda títulos como "Friends", "Euphoria", "The Last of Us" e "A Casa do Dragão" .

Os novos longas-metragens da Warner Bros. Pictures mantêm a prioridade da "primeira janela de exibição". Hoje, a espera é de até dois meses após a estreia nos cinemas. Isso incluirá, em breve, o lançamento de "Aquaman 2: O Reino Perdido". Além disso, os esportes ao vivo serão mantidos na Max, em transmissão simultânea com a TNT Sports, como os campeonatos de futebol —UEFA Champions League e Paulistão.

A WBD confirmou a esta coluna de Splash que o Discovery+ ainda será comercializado no Brasil. Inicialmente, a empresa havia reportado que o serviço seria descontinuado —as redes sociais não são atualizadas desde dezembro. "Largados e Pelados", "90 Dias Para Casar", "Irmãos à Obra" e "Pesca Mortal" ficarão disponíveis em ambos os aplicativos.

Atualmente, estamos avaliando a melhor abordagem [...], mas, no momento do lançamento, Max e Discovery+ permanecerão plataformas separadas. WBD

Na Max, 'Largados e Pelados' fica lado a lado de 'The Sopranos' e 'Succession' Imagem: Divulação/WBD

No quesito tecnológico, a WBD diz que o usuário poderá perceber uma "reprodução de vídeo estável" e com "visualização mais fluída". A empresa, no entanto, não esclareceu quais mudanças foram feitas. Também afirma que a Max terá uma "navegação simplificada". Outras novidades anunciadas, como perfis infantis para faixas etárias diferentes e bloqueio parental por meio de código, já estavam disponíveis na antiga HBO Max.

Para quem já é assinante, a migração da conta é automática. A empresa, porém, não explicou quando as mudanças devem acontecer. Todo o histórico de visualização, perfis e recomendações serão transferidos. O aplicativo mudará de nome na próxima atualização, sem ser necessária nenhuma intervenção. Em alguns dispositivos (como no iPhone e na Apple TV) é preciso baixar um novo app.

Para quem atualmente acessa a HBO Max por meio de seu pacote de TV a cabo ou satélite, entre em contato com seu provedor local para saber se você terá acesso a Max e para obter detalhes adicionais. WBD

Novos preços e propagandas

Tal qual a Netflix, a WBD terá publicidade em seus conteúdos para ampliar a receita do streaming. O novo membro paga R$ 29,90 para obter resolução Full HD e acesso simultâneo em dois dispositivos, sem a opção de download para visualização offline. Os anúncios são exibidos antes e durante o conteúdo assistido.

O ambiente de publicidade dentro de Max foi desenhado para interferir o mínimo possível na experiência do assinante. A duração e formato específicos dos anúncios vai variar, dependendo do conteúdo. WBD

Até ontem, a assinatura da HBO Max custava R$ 34,90 por mês (3 telas simultâneas e resolução Ultra HD), valor que foi para R$ 55,90 no plano Platinum (oferece a mesma resolução 4K mais uma tela adicional — totalizando quatro). Um aumento de 60% para quem busca a melhor qualidade de imagem. O novo plano Standard, com qualidade Full HD e dois dispositivos ao mesmo tempo, sairá por R$ 39,90 —um incremento de 15% se você não quiser ser incomodado por propagandas.

Há descontos para assinaturas anuais: R$ 225,90 para o Básico com Anúncios, R$ 357,90 para o Standard e R$ 477,90 para o Platinum. Para efeito de comparação, o pacote básico da Netflix, com anúncios, custa R$ 18,90 por mês, enquanto a opção sem publicidade sai por R$ 39,90 e o Premium, com resolução 4K, é oferecido por R$ 55,90.

Nada muda nos valores para quem já era assinante, ao menos por enquanto. Para a coluna, a Warner Bros. Discovery afirmou que "quem tem a assinatura atual vai continuar tendo os mesmos features, por tempo limitado", mas não explicou quando as mudanças devem acontecer.

Qual o destino da Max?

A estratégia da Warner Bros. Discovery é ter o produto mais completo, com maior valor agregado —principalmente para as famílias. Mesmo que, neste primeiro momento, a mudança seja pequena. A Max já tem prometido uma nova série baseada em "Harry Potter" para 2026. E, em breve, as novelas brasileiras "Dona Beja" e "Beleza Fatal" e a série de "Cidade de Deus".

'Beleza Fatal', primeira novela brasileira da Max, tem estreia prevista para este ano Imagem: Fabio Braga/divulgação/WBD

A tão falada "guerra" do mercado de streaming já acabou, com a vitória da Netflix. A Warner voltou a vender seus conteúdos para terceiros para lucrar com filmes e séries que não são tão recentes. Ao mesmo tempo, a empresa tenta posicionar a Max como a segunda ou terceira opção para o consumidor.

O relançamento da HBO Max como Max aconteceu em maio de 2023, nos EUA, e, desde então, a plataforma tem crescido. No último balanço, divulgado semana passada, a WBD revelou que foi a primeira entre os tradicionais grupos de mídia (lista que inclui Disney e Paramount) a ter lucro anual com o seu serviço direto para o consumidor. O resultado positivo, porém, foi eclipsado por perdas em outros setores do grupo —queda nas rendas publicitárias— e o impacto das greves em Hollywood, que levou ao adiamento dos lançamentos. Pesa, também, o declínio no mercado de TV paga.

É por isso que o ano de 2024 é importantíssimo para a Warner Bros. Discovery, e a transição para a Max aqui no Brasil e no resto da América Latina tem uma relevância no que virá a seguir. Se o streaming não se mostrar viável e digno da atenção dos espectadores, novas mudanças virão por aí.

