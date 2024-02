Mãe de Isis Valverde reata namoro com universitário: 'Faça escolhas'

Rosalba Nable, 57, mãe da atriz Isis Valverde, fez uma reflexão na tarde de hoje, nas redes sociais, após reatar seu namoro com o universitário Carlos Wanderson, 24.

O que aconteceu

Rosalba e Carlos terminaram o relacionamento em janeiro e agora, reataram

A pedagoga postou uma foto na cachoeira que visitou recentemente ao lado de Carlos, e, na legenda, ela falou sobre escolhas: "Faça suas escolhas. Afinal, são suas. E não importa se são as corretas. Isso só o tempo dirá. Ademais, você será sempre a única responsável pelas consequências do que decide viver. Suas decisões também não precisam estar de acordo com o que outras pessoas decidem que você deve fazer"

Não liga para a opinião alheia: "Não terceirize este poder. Seria até lamentável viver permitindo tal invasão. Opiniões existem. Conselhos também. Mas é o que o outro acha. E nem sempre o que outra pessoa diz é o que se assemelha ao que te move. A vida pulsa em suas veias. No bater do seu coração"

Cada um é cada um: "Canso de ver por aí situações com as quais não concordo; relacionamentos que não funcionam; atitudes que desaprovo e etc., mas não posso controlar o mundo de outra pessoa. Nem quero. Me basta controlar a minha vida. Essa sim me pertence"

Em busca da felicidade: "As nossas decisões e as nossas escolhas não precisam mesmo fazer sentido algum para outras pessoas. Que as pessoas nos amem sendo quem somos, com todos os defeitos e qualidades, erros e acertos. Esse é o verdadeiro amor. O resto é desnecessário. Validação é desnecessária. Por isso, siga sendo única, respeitando seus processos em busca da sua felicidade".