Luma de Oliveira defende aparência de Thor Batista: 'Duramente criticado'

Luma de Oliveira, 59, usou as redes sociais para defender o filho Thor Batista, 32, que está sofrendo críticas por causa da aparência.

O que aconteceu

Luma de Oliveira disse que o filho foi criticado por não estar dentro dos padrões. "Ontem, meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados, como é considerado bonito hoje em dia", escreveu.

Ainda na postagem, Luma aproveitou para falar sobre os procedimentos estéticos. "Que se satisfaz com batom vermelho e não quer ter os dentes como teclado de piano milimetricamente ajustados. Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciaria muito de mim."

Na segunda-feira (26), em foto publicada nas redes sociais, Thor Batista apareceu com traços de calvície e sem os braços musculosos e definidos, como tinha há alguns anos. Para muitos, Thor aparenta ser mais velho. "Só para lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos, mas que permitem ter expressão no olhar", escreveu Luma.