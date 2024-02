Jennie Kim, do Blackpink, faz ensaio sexy para nova coleção da Calvin Klein

Jennie Kim, 28, aparece sensual na nova campanha de primavera 2024 da marca.

O que aconteceu

Jennie, que faz parte do grupo Blackpink, é embaixadora global da Calvin Klein desde 2021, e estrela a coleção da nova estação. Mert Alas é o fotógrafo por trás dos cliques em preto e branco. Junto a Jennie, Kendall Jenner, Idris Elba e Jungkook também estão na campanha.

A publicidade destaca a "confiança lúdica" da artista, combinando com sua atitude jovem e atemporal. Ela usa a nova seleção de roupas íntimas Intense Power e lingerie Minimalist.

Além de posar com as roupas íntimas, ela veste os clássicos jeans da Calvin Klein. Com uma pegada anos 90, Kim abusa da sensualidade do básico, minissaias e shorts curtos.