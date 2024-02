Heitor coloca condição para reatar casamento com Preciosa em 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (28), da novela "Fuzuê" (Globo), Heitor (Felipe Simas) coloca condição para reatar o casamento com Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Preocupados com a situação da família após a investigação da polícia contra César (Leopoldo Pacheco) e da renúncia do ex-deputado, o casal se reúne para uma conversa. "Eu não sei o que fazer, Heitor... Está tudo ruindo em volta de mim. Eu não quero ficar sozinha. Não me deixa sozinha, Heitor", pede a ruiva.

Heitor exige que Preciosa escolha entre ele ou o pai. "Você não vai ficar sozinha. Mas essa escolha é sua... Ou você fica comigo ou você continua com o César", diz.

A vilã fica desconcertada com a exigência do ex-marido. "Como você pode me impor uma condição dessas, Heitor? Você sabe o quanto eu sofri pelo meu pai, pela suposta morte dele. E agora que veio esse meu reencontro com ele...", fala.

O pai de Bernardo (Theo Matos) explica sua posição para Preciosa. "O seu pai está se destruindo. E se você continuar do lado dele, sendo cúmplice nesses esquemas, essa destruição só vai aumentar. Eu estou te dando a opção de pular fora disso, Preciosa", afirma.

Ele ainda revela que está procurando um lugar mais simples para morar, e convida a ex-mulher a vir junto. "Se você estiver disposta a essa mudança, eu também me disponho a te dar uma nova chance. Mas de verdade, do meu jeito", sugere.

Nesse momento, a filha de Bebel (Lilia Cabral) tenta beijar Heitor, mas ele nega o carinho. "Eu não quero. Não enquanto você não pensar na mudança de vida que eu estou te propondo e me der uma resposta", explica.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.