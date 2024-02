Faustão deixa UTI após cirurgia: 'Transplante de rim é mais tranquilo'

Faustão, 73, deixou a UTI após passar por um transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada por Splash. Jornalista também publicou conversa com o apresentador.

O que aconteceu

Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo.

Faustão ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo

Apresentador está instalado em um dos quartos do hospital, segundo família. Splash entrou em contato com a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein. Conteúdo será atualizado caso assessoria de imprensa se manifeste.

Apresentador deu entrada no hospital no domingo (25), após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado."

A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico Hospital Israelita Albert Einstein

Apresentador enfrentava problemas renais há tempo. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."

Transplante de coração

Cirurgia acontece cerca de seis meses após o apresentador passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca — o que pode provocar alterações renais.

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto de 2023, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.

À época, no entanto, um detalhe chamou a atenção do público: o tempo de duração da cirurgia. De acordo com boletim médico divulgado naquele dia, o procedimento durou cerca de 2h30 e foi "realizado com sucesso".

Em entrevista exclusiva a Splash, o médico Fernando Bacal, cardiologista do apresentador, explicou que o tempo do transplante realizado no comunicador é mais comum do que as pessoas imaginam.

Faustão gravou vídeo após transplante de coração Imagem: Reprodução/Instagram

O período divulgado pelo hospital considera o tempo que a equipe médica levou para realizar a ligação entre as artérias e os tecidos. "É muito mais o tempo do implante, propriamente dito, que são as anastomoses [ligação entre artérias], que a gente fala onde faz as suturas [conjunto de manobras realizadas para unir tecidos] do coração novo."

Já o processo todo pode demorar cerca de seis horas. "Tem todo o processo de abertura, de fechamento, o osso para você poder operar o coração, você tem que serrar o osso, que é o osso esterno, depois fazer os fechamentos com os grampos, os fios metálicos..."

Faustão deixou o hospital no dia 10 de setembro, após 36 dias internado. Oito dias após receber alta, ele voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein. Em comunicado, a unidade de saúde afirmou se tratava de um protocolo de rotina. O que foi confirmado a Splash pelo cardiologista do apresentador. No dia 23, ele recebeu alta novamente do hospital.