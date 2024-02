Entenda o que é IFPI e quem são os artistas mais vendidos de 2023 no K-pop

Todo ano os chamados "fãs de charts", que acompanham o desempenho de seus artistas preferidos, esperam as já famosas listas da IFPI.

O que é IFPI?

É a sigla para "International Federation of the Phonographic industry", uma organização que mede, mundialmente, o sucesso de álbuns e singles tanto no formato digital quanto físico. A instituição também tem como principal objetivo proteger e correr atrás de direitos aos produtores musicais que criam, produzem e investem em música. A IFPI foi criada em 1933, conta com mais de oito mil membros da indústria que operam em 70 países diferentes.

Quais as listas mais recentes da IFPI?

A organização recentemente liberou duas listas: uma com os álbuns mais vendidos e com maior número de streamings em 2023 e outra com os singles mais escutados e baixados.

A lista de artistas que mais venderam em 2023:

1. Taylor Swift

2. Seventeen

3. Stray Kids

4. Drake

5. The Weeknd

6. Morgan Wallen

7. Tomorrow X Together

8. NewJeans

9. Bad Bunny

10. Lana Del Rey

A lista de singles mais vendidos em 2023:

"Flowers" - Miley Cyrus "Calm Down (Remix)" - Rema feat. Selena Gomez "Kill Bill" - SZA "Die For You (Remix)" - The Weeknd feat. Ariana Grande "As It Was" - Harry Styles "La Bebe" - Yng Lvcas feat. Peso Pluma "Cruel Summer" - Taylor Swift "Last Night" - Morgan Wallen "Anti-Hero" - Taylor Swift "Seven" - Jungkook feat. Latto

Qual a importância dos charts para os grupos de k-pop?

Existe uma discussão constante entre fãs que fazem streamings e promovem os seus artistas favoritos e aqueles que sentem que é uma pressão e a obrigação acaba arruinando a parte boa de ouvir música e ser fã. No entanto, realisticamente falando, os charts são de extrema importância para qualquer artista cujo objetivo seja crescer no mercado, solidificar sua fanbase e criar oportunidades de ser chamado para grandes festivais e eventos importantes (desde semanas de moda até participação em programas de tv).

E quantos grupos de k-pop figuram na lista da IFPI?

O ano de 2023 foi bastante importante para a indústria, com quatro grupos dentro do top 10 maiores vendas (físicas e digitais) de discos. Seventeen ficou em segundo lugar, atrás apenas de Taylor Swift, Stray Kids em terceiro, TXT em sétimo e NewJeans em oitavo lugar. Já na lista de singles, Jungkook se tornou o segundo solista coreano na história, junto com PSY, a entrar no top 10 com a música Seven. Vale ressaltar que, tirando Stray Kids cuja empresa é a JYP, os outros três grupos e Jungkook fazem parte da já gigante do K-pop Hybe.

Como a Hybe cresceu tanto em tão pouco tempo?

A resposta simples e inicial é BTS. A empresa investiu muito no grupo que teve um sucesso avassalador ao longo dos últimos anos e transformou uma empresa que tinha só um solista e um grupo, na maior empresa de k-pop dos tempos atuais. Claro que a compra de empresas que já tinham seus sucessos enormes como a Pledis com Seventeen e a criação da Be:lift e investimento na Source e KOZ, casas do Enhypen, Lesserafim, Newjeans e Boynextdoor fez os negócios cresceram ainda mais. Praticamente todos os grupos da empresa são bem sucedidos, vendem muitos discos, enchem arenas e estádios e construíram uma base sólida de fãs.

Quais artistas estão sob o selo da Hybe atualmente?

A Hybe começou com a BigHit, casa do BTS e do TXT. Depois a empresa adquiriu e criou outras gravadoras; Pledis Entertainment (casa dos Seventeen, Fromis9 e mais recentemente TWS), Be:Lift (empresa dos Enhypen), Source Music (Lesserafim), Ador (NewJeans), Hybe Labels Japan (&Team), KOZ (Boynextdoor) e uma série de artistas solo como ZICO, Baekho e Minhyun (ex NU'EST), Nana, Lee Hyun (Midnatt) e Bumzu (produtor do Seventeen premiadíssimo).

O que esperar da Hybe no futuro?

Existe uma clara obsessão da empresa em fazer sucesso nos Estados Unidos, com um número cada vez maior de participações em programas de tv por lá, lançamentos em inglês, turnês enormes no país, além de parcerias com gravadoras, rádios e empresários norte-americanos. A quantidade de produtores e letristas não coreanos que participam dos grupos da empresa também parece aumentar a cada comeback. No segundo semestre a empresa deve debutar as Katseye, novo girl group da casa que conta com apenas uma integrante coreana. Significa.