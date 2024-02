Enquete BBB 24: parcial UOL aponta eliminação após alerta de cancelamento

Nesta terça-feira (27), mais um brother deixará a casa do BBB 24. Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam a preferência do público, e de acordo com a enquete UOL, o cantor será eliminado com uma porcentagem bem alta.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 16h50, mostra que a porcentagem de Rodriguinho tinha aumentado para 72,05%. Mais cedo, o cantor reforçou sua vontade de deixar o programa e chegou a chorar no quarto gnomo.

Em conversa com Bin Laden, o cantor demonstrou estar muito tranquilo com a visão do público sobre o comportamento dos participantes. "Você não vai ser cancelado. Para com essa brisa de cancelamento", aconselhou.

Lucas Henrique e Fernanda seguem como os menos votados na berlinda. Os brothers receberam 15,57% e 12,38% dos votos, respectivamente.

Vale ressaltar que a votação é para eliminar um dos três. O resultado será divulgado nesta terça-feira, no programa ao vivo do BBB 24, que começa logo após "Renascer", a partir de 22h25.