Namorada de Davi posta vídeo e fãs apontam deboche: 'Humor inteligente'

Mani, namorada de Davi, fez um post de "parabéns" para o participante, que segue no BBB 24 (Globo). No entanto, alguns fãs indicaram deboche por Rodriguinho celebrar o aniversário nesta terça-feira (27).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mani postou um vídeo cantando "parabéns" para Davi. A namorada do participante fez a postagem no Instagram no aniversário de Rodriguinho, um dos maiores rivais do baiano na casa.

Com o post, fãs elogiaram o deboche da parceira de Davi. "Você sempre tem uma pérola guardada. Toda trabalhada no deboche. Humor inteligente, outro nível!", escreveu uma. "Mulher inteligentíssima, derruba no salto e não desce", reforçou outra. "E o primeiro pedaço vai para o Davi que enfrentou o Rodrigo bem grandão", brincou uma terceira.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Resultado parcial Total de 397752 votos 12,99% Fernanda 16,34% Lucas Henrique 70,67% Rodriguinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 397752 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash