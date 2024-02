Isabelle chama Rodriguinho de 'sem noção': 'Se acha o dono do jogo'

Após o último Sincerão do BBB 24 (Globo), Isabelle criticou a postura de Rodriguinho na casa e afirmou que cantor "olha muito para o jogo dos outros".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Sincerão, Isabelle e Davi escolheram Rodriguinho como "pessoa que desprezam": "Olha mais para o jogo do outro do que para o dele."

De madrugada, quando estava no quarto com Davi, Isabelle reclamou do pagodeiro: "Estou p*ta! Falou para mim que estou indo longe porque não consegue fazer a leitura do meu jogo. Não confio nele."

Ele é muito sem noção! Pensa que todo mundo é besta, que ninguém percebe ele. Não passa confiança para as pessoas. Isabelle sobre Rodriguinho

A amazonense ainda afirmou que o cantor não quer se comprometer e quer saber o jogo de todos: "Se acha o dono do jogo. Só tem um jogo aqui, e é o dele. É o juiz do jogo, juiz da casa... Tudo tem que passar pela mão dele, como se fosse um tribunal."

🗣️ Isabelle: "Rodriguinho é muito sem noção! Ele pensa que todo mundo é besta, que não percebe ele! (...) Não quer se comprometer, fala com todo mundo, quer saber o jogo de todo mundo, quer investigar o jogo de todo mundo! (...)" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/U0Ern1mmqK -- Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Resultado parcial Total de 420197 votos 12,67% Fernanda 15,90% Lucas Henrique 71,42% Rodriguinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 420197 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash