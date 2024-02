Giovanna critica Beatriz no BBB 24: 'Não faz nada desde que entrou'

Após os brothers da Xepa do BBB 24 (Globo) planejarem levar a casa para o Tá Com Nada, Giovanna opinou sobre a Líder Beatriz e criticou o jogo da vendedora.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto Gnomo, alguns brothers da Xepa sugeriram levar a casa para o Tá Com Nada para comemorar o aniversário de Rodriguinho. Giovanna foi uma das sister que concordou com a estratégia.

A nutricionista disse que não tinha nada a perder e Raquele comentou: "Se fosse na minha liderança, ia ficar p*ta."

Giovanna, por sua vez, reclamou da Líder Beatriz: "Já estou de saco cheio desse c*ralho. Não falei nada até hoje porque estava com a mira no meu c*."

Michel pediu para a sister ter cuidado com as palavras, já que Bia poderia ouvir: "Ela está lá na cozinha, comendo e fazendo nada. Isso que ela está fazendo. A mesma coisa que fez desde que entrou, nada!"

