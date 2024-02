Amor relâmpago e noivado em 4 meses: relembre a relação de Lexa e Ricardo

Lexa foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna na segunda-feira (26). O pedido acontece quatro meses depois de eles começarem a namorar.

Relembre o romance

Lexa e Ricardo assumiram o namoro em outubro de 2023. Ele prestigiou um show da cantora e, logo em seguida, foram para a quadra da Unidos da Tijuca. Ela é rainha de bateria da escola de samba.

A cantora revelou que conheceu o ator em Fernando de Noronha, durante uma viagem de férias. Em novembro de 2023, ela se declarou para ele nas redes sociais. "Conheci esse gato em Noronha e peguei para mim".

Ainda em 2023, eles passaram o primeiro Natal juntos. Ricardo também prestigiou a festa de aniversário da sogra, mãe de Lexa, provando que o relacionamento estava ficando sério.

Em janeiro de 2024, eles fizeram a primeira aparição pública na televisão. O casal participou do Caldeirão do Mion (Globo), e o ator já havia dito que queria casar com Lexa.

O relacionamento com Ricardo foi o primeiro de Lexa depois do fim do casamento com MC Guimê. Eles ficaram juntos por oito anos e a relação foi abalada depois de ele ter sido expulso do BBB (Globo) com uma acusação de importunação sexual. Eles chegaram a reatar, mas terminaram pouco tempo depois.