Yas: Fofoqueiro do BBB, Bin Laden ainda precisa do 'tempero' de Márcia Fu

Wanessa Camargo, 41, reclamou da forma como MC Bin Laden, 30, comemorou ao se livrar do paredão do BBB 24 (Globo). Ela não gostou de ele ter gritado "chupa!" ao festejar e opinou que o funkeiro reproduziu a mesma atitude que criticou em Davi, 21.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, queixou-se de que o músico cumpre muito mal sua função de 'leva-e-traz' da casa. "O que falta no Bin Laden é o carisma do fofoqueiro. Se ele fosse um fofoqueiro mais organizado, que seduzisse mais o público, seria melhor de ver - mas ele não faz isso. A gente, que é fofoqueiro [profissional], nem consegue gostar dele, porque ele faz fofoca tão mal que dá até raiva."

Ela comparou Bin Laden como Márcia Fu, 54, que exercia um papel similar em A Fazenda 2023 (Record) - mas, ao contrário dele, caiu totalmente nas graças da audiência. "A Márcia conquistou uma legião de fãs. No começo, todos a achavam fofoqueira e a queriam na Roça para poder tirá-la. Mas ela foi ficando e [aos poucos] foi conquistando as pessoas. Já o Bin Laden, nem isso."

Leão Lobo concordou com Yas e criticou a falta de direcionamento no jogo de Bin Laden. "Ele é péssimo fofoqueiro. Não tem graça, não tem nada. Até porque não direciona, faz fofoca de tudo e de todos ao mesmo tempo. Você não entende qual é o jogo dele. É pesadão, é esquisito. [Realmente] não tem carisma."

Rodriguinho 'esquece' que Camarote só vai para BBB quando carreira vai mal

Emparedado, Rodriguinho, 46, afirmou para Yasmin Brunet, 35, e Lucas Henrique, 30, que tem certeza de que será eliminado do BBB 24 (Globo). Ele afirmou que está com saudade da esposa e que vai ficar triste caso o público vote por sua permanência no reality.

Leão Lobo opina que Rodriguinho 'quer confete' quando desdenha da atração para a qual entrou por vontade própria. "Vamos combinar que artista que entra no BBB é porque não está muito bem na carreira. Quando entra lá, é porque está precisando de grana, de mídia... Então, Rodriguinho: menos, bem menos. Pega mal [dizer que não queria estar no BBB], porque todos sabem que ele queria. Senão, não entrava."

