Após internação, Antenor confirma pacto com diabo e dispensa Olavo

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Antenor diz a Taís que seu acordo diabólico com ela continua de pé. Taís sonda Virgínia, que diz que Paula perdoou Daniel. Paula tem certeza que Taís vai tentar algum outro golpe. Gustavo abre a porta da casa de Tiago e dá de cara com Dinorá. Dinorá, ao ver o marido ao lado de Diana, o manda sair de sua vida.

Iracema convida Gustavo para ficar em sua casa. Olavo avisa que o Grupo Cavalcanti ganhou a almejada concorrência. Camila vê Mateus com Gisela. Daniel vê na TV uma reportagem que mostra San Martin pedindo propina para fraudar uma concorrência. Daniel reconhece a voz de Olavo.

A reportagem mostra que o Grupo Cavalcanti ganhou a concorrência, agora anulada. Daniel pede a fita para se certificar se era mesmo Olavo. Olavo diz a Fred que nada poderá ser provado contra ele. Ivan diz a Cláudio que jamais viajou, só ficou com o dinheiro oferecido por Olavo.

Mateus avança em Ivan e diz que foi preso por causa dele. Taís mente para Marion ao dizer que não sabia que Ivan estava no Rio. Antenor tem alta do hospital e vai para casa com Daniel, dispensando Olavo. Paula elogia as joias de Evaldo. Dorita compra um brinco com Taís. Taís pede mais joias a Evaldo. Jáder convida Eloísa para sair. Antenor dá carta branca a Daniel.