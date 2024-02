Veja as defesas dos emparedados no 10º Paredão do BBB 24

Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão emparedados na 10ª berlinda do BBB 24 (Globo) Saiba a defesa de cada um deles.

O que aconteceu

A líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao Paredão. Após indicações diretas de Isabelle, Leidy Elin e da votação da casa, Fernanda, Lucas e MC Bin Laden foram para a Prova Bate e Volta. Na prova, MC Bin Laden se salvou.

Fernanda: "Conto com o apoio de vocês. Eu tô aqui por um objetivo maior, eu tenho 6 vidas inteiras que dependem de mim. (...) Eu espero que a gente possa surpreender"

Lucas: "Vim viver um sonho que é meu e da minha família, mas também de toda uma comunidade. Erros fazem parte do processo, nunca tive medo de errar, mas tô aqui pra aprender"

Lucas Henrique defende sua permanência na casa do #BBB24! #RedeBBB pic.twitter.com/dhgyANUMGW -- Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2024

Rodriguinho: "O Brasil me conhece, sempre esteve do meu lado, pra qualquer uma das decisões. Terça-feira é meu aniversário. Qualquer um dos presentes que o Brasil me der eu vou aceitar de muito bom grado"

