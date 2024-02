De bilionário controverso a pai de família: antes e depois de Thor Batista

Thor Batista, filho de Eike Batista e Luma de Oliveira, voltou aos holofotes nas últimas semanas após o nascimento do filho. O empresário de 32 anos, que ficou conhecido por gastar altas somas de dinheiro, parece ter dado uma trégua nas polêmicas.

Bilionário controverso

Empresário atropelou e matou o ajudante de caminhoneiro Wanderson Pereira dos Santos, em março de 2012, quando o ciclista cruzava a rodovia Washington Luís (BR-040), na altura do distrito de Xerém, em Duque de Caxias (RJ). Em 2013, no entanto, a Justiça do RJ determinou que Eike e Thor pagassem uma multa de R$ 500 mil à família de Santos.

Dois anos depois, Thor Batista foi absolvido pela Justiça fluminense. Os desembargadores julgaram um recurso da defesa de Thor após ter sido condenado em junho de 2013 e consideraram que as provas da acusação eram duvidosas.

Filho de Eike chegou a estampar o site da revista Forbes, em uma lista de escândalos mundiais de bilionários por causa do acidente. À época, a publicação chamou o rapaz de "playboy filho da então 7ª pessoa mais rica do planeta".

Thor também teve uma Ferrari apreendida pelo Detran-RJ, em 2012, por andar sem a placa dianteira do veículo. Segundo informações do órgão, o jovem pagou três diárias no valor total de R$ 117,12 (R$ 39,04 cada), além das multas em aberto anteriores ao incidente. O veículo saiu do pátio devidamente emplacado.

Rapaz ficou conhecido por gastar altas somas de dinheiro na noite carioca. A ostentação fazia parte da rotina do rapaz, que frequentava casas noturnas e desfilava com carros de luxo pela capital fluminense.

Empresário assumiu uso de anabolizantes, em 2014, durante uma entrevista ao jornal Extra. À época, com 105 kg e 1,90 m de altura, ele chamava a atenção do público por causa da forma física.

'Pai de família'

Thor e Lunara Campos começaram a namorar em maio de 2014, com 22 e 28 anos, respectivamente. Quando assumiu a relação, Batista deu entrevista ao site Ego: "Nos conhecemos em Porto Alegre, ela mora lá. Estou encantado! Ela veio de Mônaco direto para o Rio Grande do Sul e, como se não bastasse, é linda e tem 1,76m de altura".

No mesmo período, Lunara Campos relatou, em entrevista ao site Folha do Mate: "Apesar de ser recente o nosso namoro, já percebi que Thor é um homem gentil e cavalheiro, faz tudo para me deixar ainda mais feliz!"

O nascimento do primeiro filho do casal foi confirmado no início de fevereiro, por meio de publicação nas redes sociais. "O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase", dizia a publicação da modelo, no Instagram.