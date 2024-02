Tadeu 'rejeitado', Fersoza sem química com Ed Gama: o que falhou no BBB 24

Os colunistas Lucas Pasin e Marcelle Carvalho fizeram um balanço parcial do BBB 24 (Globo) na edição desta segunda-feira (26) do programa Splash Vê TV. Eles separaram aqueles que consideram, até agora, os grandes equívocos do reality na atual temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Para Pasin, a escolha de Thaís Fersoza, 39, para o comando do Bate-Papo BBB foi um acerto. "A Thaís combina muito com o BBB, tem a cara do programa. Gosto da abordagem dela um pouco mais agressiva do que está no momento, mas não tanto quanto já esteve. Ela tem que ser mais provocativa mesmo, acho que combina com a personalidade da Thaís."

Ele não pensa o mesmo, entretanto, sobre a parceria entre a atriz e Ed Gama, 33, à frente do quadro. "Os dois não têm química nenhuma. Eles juntos ali é uma coisa que não pode acontecer mais, em nenhuma temporada [do BBB]. Não combina! São muito diferentes. Ou se destaca um, ou se destaca outro. Não consigo vê-los funcionando juntos."

Os quadros humorísticos de Marcos Veras, 43, e Luís Miranda, tampouco foram bons acréscimos, opina Pasin. "Adoro o Luís e o Veras, mas nenhum dos quadros foi uma mudança positiva. Os convidados [do quadro de Veras] foram ótimos, mas ele não está na mesma sintonia. Não encaixou. Gosto um pouco mais do quadro do Luís, mas também não me pega. As piadas chegam muito atrasadas ali."

Entretanto o maior problema, na visão do colunista, reside na apresentação de Tadeu Schimdt, 49. "Tadeu tem me irritado bastante. Ele parecer ter pena do Sincerão, do castigo do monstro, de todas as dinâmicas propostas pelo programa. Esse personagem de 'coração partido' não é o que eu quero de um apresentador do BBB, [mas sim] alguém que instigue, que provoque os participantes."

Lucas Pasin torce para que a estadia de Schmidt à frente do Big Brother Brasil não passe da atual temporada. "Adoro o Tadeu, mas ele já deveria estar em um processo de despedida do BBB. Ele está em um clima muito bonzinho, que não combina com o BBB, e pouco empolgado. Era mais empolgado com os cavalinhos dele no Fantástico que com o BBB."

O Splash Vê TV é exibido ao vivo às segundas-feiras, a partir das 14h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Marcelle Carvalho e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash