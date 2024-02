Sasha viaja para Paris e se hospeda em hotel com diárias de até R$ 51 mil

Sasha Meneghel, 25, se hospeda em hotel com diárias que variam entre R$ 14 mil a R$ 51 mil em Paris, na França.

O que aconteceu

A filha de Xuxa se hospedou no Hotel Plaza Athénée. Nos stories do Instagram, a famosa mostrou detalhes do quarto e do que recebeu na hospedagem.

A artista mostrou como foi recebida no hotel luxuoso. No quarto, com vista para a Torre Eiffel, foi recebida com doces e outros mimos. O hotel também preparou travesseiros com o nome da modelo.

Antes de viajar para a França, Sasha aproveitou a Itália. Ela e o marido, João Lucas, se hospedaram no Hotel Principe di Savoia, em Milão.

Fachada do hotel em que Sasha se hospedou em Paris, na França Imagem: Divulgação

Restaurante Jean Imbert au Plaza no Hotel Plaza Athénée Imagem: Mark Read/Divulgação

Um dos quartos do Hotel Plaza Athénée Imagem: Dorchester Collection/Eric Laignel