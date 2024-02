Perrengue no frio e febre teatral: a verdadeira inspiração do filme 'Annie'

Em cartaz na "Sessão da Tarde" desta segunda-feira (26), o filme "Annie", produzido em 2014, é uma versão moderna do clássico musical da Broadway de mesmo nome. Mas, você sabia que a história foi inspirada em um livro?

Origem de 'Annie'

Apesar de ficar muito conhecido pelo musical, o filme "Annie" foi inspirado no livro de mesmo nome escrito por Thomas Meehan, em 1977. O escritor inclusive foi o responsável por levar a adaptação do livro para os palcos e chegou a ganhar um Tony Award pelo trabalho, em 1982.

Estrelado por Jamie Foxx e Quvenzhané Wallis, o longa-metragem dá uma repaginada na história. Annie é uma jovem órfã colocada em um orfanato aos dois meses e sonha em encontrar os pais.

Apesar de ter amigos na instituição, ela vive sofrendo nas mãos da senhora Hannigan, interpretada por Cameron Diaz, que tira todas as esperanças da criança. Annie vê sua sorte mudar quando é convidada para passar uns dias na casa do bilionário Oliver Warbucks, auxiliado por sua secretária, a Srta. Grace Farrell. Annie cativa a todos por sua doçura e otimismo.

Curiosidades

Apesar de o filme sempre mostrar uma Nova York feliz ensolarada, os atores revelaram que não foi bem assim o tempo durante as gravações. Em entrevista a Teen Vogue, Cameron Diaz falou sobre a dificuldade para enfrentar a baixa temperatura.

"Estava muito frio. Era para acontecer no início do outono, mas era o auge do inverno. Mesmo quando as meninas estavam do lado de fora e usavam jaquetas leves, fazia 1,6 ºC" , Cameron Diaz.

A adaptação do musical conta não só com um elenco de peso, mas também com uma produção comandada por grandes nomes de Hollywood. Will Smith e Jada Pinkett Smith se uniram ao rapper Jay-Z para essa empreitada.

A adaptação de 2014 não foi muito bem recebida pela crítica especializada. No site Rotten Tomatoes, o índice de aprovação é de 27%, considerando 140 avaliações, com uma classificação média de 4,5 / 10.

A produção, porém, concorreu a alguns grandes prêmios no ano seguinte, em categorias como 'Melhor Atriz em Filme de Comédia' ou 'Musical e Melhor Trilha Sonora Original' no Globo de Ouro.

"Annie" já ganhou outras adaptações cinematográficas. Uma de 1982, estrelada por Aileen Quinn, e outra em 1999, com Alicia Morton, Kathy Bates e Victor Garber.