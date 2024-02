Sabrina Boing Boing coloca 6 litros de silicone nos seios: 'Estão gigantes'

A DJ e influenciadora Sabrina Boing Boing aplicou seis litros de silicone nos seios.

O que aconteceu

A DJ fez mais uma aplicação de silicone nos seios. Ao todo, Sabrina colocou seis litros de prótese mamária. "Estão gigantes! São três litros em cada mama. Sinceramente, após colocar os seis litros de silicone, fica difícil até mesmo bater palmas", disse a influenciadora.

Ao todo, Sabrina já passou por cinco procedimentos de aumento de seios. Ao todo, gastou cerca de R$ 250 mil com as intervenções. "Desde que coloquei as próteses de dois litros, o objetivo já era chegar às de três litros. No entanto, desviei do foco quando me tornei evangélica e cheguei a considerar a redução dos seios, mas depois que saí da igreja, o tamanho e o formato me incomodam muito", declarou a influenciadora.

A primeira aplicação de silicone foi aos 19 anos. Na época, Sabrina se inspirava na atriz Pamela Anderson.