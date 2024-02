Rodrigo Godoy vende tênis usados no Onlyfans e assinantes se revoltam

Rodrigo Godoy, 36, causou revolta nos assinantes de seu OnlyFans. O ex-marido de Preta Gil usou a plataforma para vender um produto.

O que aconteceu

O personal trainer ainda não postou fotos nu na plataforma adulta desde que criou o perfil, em junho do ano passado

Ele usou a plataforma para vender um par de tênis usado

O perfil contém fotos de Rodrigo treinando, fumando e sem camisa

Os assinantes acusam o ex-marido de Preta Gil de enganar as pessoas que pagaram para ver ele nu

Usuários fazem reclamações do influenciador: "Mas cadê a foto da #$%? Tu induz a uma expectativa que não condiz com a realidade. Não se queime mais do que já estás", disse um; "Que ridículo, enrolou mesmo a galera na cara dura", escreveu outro. "Lixo esses conteúdos", comentou um terceiro.