Após flagra, Egídio quebra as pernas de Iolanda e continua maldades do pai

No capítulo desta segunda-feira (26), Dona Patroa confronta Egídio, pressionando-o até que ele confesse ter retirado o vestido de Joana do varal. Ao mesmo tempo, Damião confessa a Ritinha seu interesse por ela. Venâncio, por sua vez, tece uma mentira para Eliana, alegando que Teca é sobrinha de Buba.

A resistência de Bento à ideia de João Pedro cuidar de suas terras cria um conflito evidente. Enquanto isso, Bento e Kika desvendam a traição sofrida por Zé Augusto, que agora está sob investigação no hospital. Diante desse cenário, Kika se prontifica a auxiliar Augusto.

José Inocêncio desabafa com Mariana sobre as atitudes dos filhos, demonstrando insatisfação. Enquanto Damião surpreende ao beijar Ritinha, João Pedro fica dividido entre seus sentimentos por ela e por Mariana. A tensão aumenta quando José Inocêncio revela a Mariana ter recebido um 'aviso', deixando-a nervosa.

Sobre "Renascer"

A trama se desenrola na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia, com José Inocêncio como protagonista. Após a perda da esposa no parto do filho mais novo, João Pedro, o fazendeiro nutre um profundo ódio pelo herdeiro. A situação se complica ainda mais quando ele se casa com Mariana, antiga namorada de João Pedro, que trocou o filho pelo pai.