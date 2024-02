Bruna Marquezine investe em vestido grifado no valor de mais de R$ 50 mil

Bruna Marquezine, 28, marcou presença na Semana de Moda de Milão, na Itália, e investiu em um vestido da grife Bottega Veneta.

O que aconteceu

Bruna Marquezine usou as redes sociais para compartilhar detalhes do look. A peça tem o branco, o verde e o vermelho como principais cores.

O modelo pode ser adquirido no site da marca por 10.500 dólares, aproximadamente R$ 52,4 mil.

O look de Marquezine agradou os fãs, que elogiaram a atriz. "Parece aquela lagarta que queima, amei", escreveu uma seguidora. "Você é o próprio evento do desfile de moda", disse outra. "A maior it girl do Brasil", elogiou uma fã.

.