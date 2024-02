Pedro Manso lamenta diagnóstico de demência: 'Não queria acreditar'

Pedro Manso, 51, revelou que recebeu o diagnóstico de demência. O humorista lamentou a notícia nas redes sociais nesta segunda-feira (26).

O que aconteceu

O humorista anunciou que está com demência. "Infelizmente a notícia que tenho que passar para vocês, meus amigos e fãs, não é nada boa. Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério", contou em um post no Instagram.

Ele quis gravar o vídeo para alertar outras pessoas sobre o estado de saúde. "Resolvi passar para vocês e cheguei a essa conclusão. Não queria acreditar, mas, infelizmente, tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam está passando por esse mesmo problema", afirmou.

O imitador brasileiro também lamentou o esquecimento de uma entrevista: "Hoje, dia do humorista, eu tinha uma entrevista marcada para as 8h da manhã no Show do Antônio Carlos na Rádio Tupi e, infelizmente, não lembrava de nada, só após acordar e ver as várias mensagens! Mil desculpas ao meu velho e querido amigo Antônio Carlos, que tenho muita gratidão a minha carreira. Mas não foi por maldade, amigo. Tenho que admitir que estou doente, com esse problema de demência, esquecimento".