Daniel quebra as pernas de Olavo e muda de vida com cargo poderoso

Nos próximos episódios de "Paraíso Tropical", Antenor assegura a Taís que o acordo entre os dois permanece intacto. Em busca de informações, Taís questiona Virgínia, que revela que Paula perdoou Daniel. Contudo, Paula está convencida de que Taís está tramando algum golpe.

Ao abrir a porta da casa de Tiago, Gustavo se depara com Dinorá. Ao avistar o marido ao lado de Diana, Dinorá ordena que ele saia de sua vida. Diante da situação, Iracema convida Gustavo para se hospedar em sua casa. Em outra frente, Olavo informa que o Grupo Cavalcanti saiu vitorioso na concorrência tão almejada.

Camila flagra Mateus na companhia de Gisela. Enquanto isso, Daniel assiste a uma reportagem na TV que expõe San Martin solicitando propina para manipular uma concorrência. Nessa reportagem, Daniel reconhece a voz de Olavo. A notícia revela que o Grupo Cavalcanti foi o vencedor da concorrência, mas ela é posteriormente anulada.

Diante disso, Daniel solicita a fita para certificar-se de que era realmente a voz de Olavo. Este último, confiante, informa a Fred que nada será comprovado contra ele. Por outro lado, Ivan confessa a Cláudio que nunca viajou, apenas aceitou o dinheiro oferecido por Olavo. Em um momento de confronto, Mateus confronta Ivan, acusando-o de ser a causa de sua prisão.

Taís mente para Marion, alegando desconhecer a presença de Ivan no Rio. Após receber alta do hospital, Antenor volta para casa com Daniel, dispensando Olavo. Paula admira as joias de Evaldo, enquanto Dorita adquire um brinco de Taís. Esta última solicita mais joias a Evaldo. Paralelamente, Jáder convida Eloísa para um encontro. Antenor confere carta branca a Daniel.