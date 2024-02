Paolla e Diogo curtem passeio de barco e nadam com tubarões nas Maldivas

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtiram passeio de barco e nadaram com tubarões durante viagem pelas Maldivas.

O que aconteceu

A atriz abriu um álbum de fotos do passeio. "Mergulho com emoção na imensidão do mar das Maldivas (Diogo foi o segurança particular do tubarão-baleia)".

Em um vídeo, ela registrou o momento que se deparou com um tubarão-baleia durante o mergulho. "Mais um dia nesse lugar maravilhoso. Passeio de barco, eu fingindo que não tô com medo, mas tô usando colete antes da hora. Vencida a primeira etapa, sou eu esse ponto vermelho em bar aberto, quando de repente avisto esse animal maravilhoso."

"No susto, eu saio d'água. Quando eu volto, ela tá de cara comigo. Depois do pequeno choque da atenção, a alegria e a imensidão que me acometeu".

Paolla ainda contou que Diogo teve que tirá-la de perto. "Eu me debati um pouco, claro, e antes que eu resolvesse chegar mais perto ainda fui convidada a me retirar do recinto, como vocês podem ver ali naquele cantinho é o Diogo me afastando para não causar problemas com o tubarão-baleia. Tanta gente perturbando e nada faz ele perder esse rebolado. É isso, minha gente, a natureza é mesmo um mundo".