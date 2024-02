Nu masculino em peça causa briga de casal na plateia, e ator comenta

Durante uma cena de nu frontal na peça "Pasolini no Deserto da Alma", um casal se desentendeu na plateia, com o marido saindo no meio do espetáculo.

O que aconteceu

Um casal começou a discutir na plateia durante uma cena em que o personagem Davoli, interpretado por Léo San, 35, tira toda a roupa no palco. O marido abandonou a peça, em cartaz no Rio de Janeiro, e tentou levar a esposa, que decidiu ficar até o fim da apresentação.

O homem até tentou voltar após deixar a sala em que acontecia a peça, mas foi impedido pelo administrador local, segundo informações do jornal Extra. Ao fim da sessão, a briga seguiu com o casal discutindo na porta da casa.

Léo San comentou que reparou a discussão enquanto estava em cena. "Lógico que percebi algo diferente, mas não fiquei constrangido não! (...)Tem dias que a plateia reage com espanto, outras reagem rindo, algumas gritam, mas ontem eu percebi um burburinho diferente, uma coisa fora do normal e logo em seguida vi uma pessoa saindo do teatro."