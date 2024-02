Após acusação de assassinato, Natália e Helena saem no tapa

No capítulo de terça (27), da novela "Elas por Elas" (Globo), Helena (Isabel Teixeira) e Natália (Mariana Santos) saem no tapa.

Depois de descobrir que a amiga teve um filho com seu irmão, a fotógrafa procura a vilã. "Ainda tô muito abalada. Tinha um filho que não é meu filho. E descubro que o meu filho biológico está vivo. E agora, ele se enfiou aqui na minha casa", responde Helena aos questionamentos de Natália.

A filha de Sérgio (Marcos Caruso) tenta encerrar a conversa. "Se enfiou? O Marcos seu filho, Helena. Seu e do Bruno", diz a irmã de Pedro (Alexandre Borges). "Não quero falar sobre isso", afirma a ricaça.

Natália não aceita sair do apartamento da outra sem saber toda a verdade. "Pois eu quero. E não saio daqui enquanto você não me explicar tudo sobre o seu envolvimento com o meu irmão", diz.

Contrariada, Helena fala sobre a gravidez de Marcos (Luan Argollo). "Como eu sempre sonhei em ser mãe e era louca pelo Jonas. Uni o útil ao agradável. Foi isso", revela.

A empresária ainda conta que era chantageada por Bruno (Luan Argollo). "O Bruno não quis levar vantagem nisso? Não te ameaçou de contar toda a verdade por Jonas?", pergunta Natália. "Ele tava me chantageando, sim", responde a outra.

A tia de Marcos acusa a amiga de matar seu irmão. "Então você foi lá e matou o Bruno. Não foi? Não é muita coincidência o Bruno morrer justamente quando ele tá exigindo dinheiro de você? Pra manter um segredo desses?", pergunta.

A malvada ofende Bruno e as duas saem no tapa. "Você pode pensar o que você quiser. Eu tô com a minha consciência limpa. E se alguém matou o Bruno, esse alguém fez um bem a humanidade. Seu irmão era um estorvo, um inútil", diz ela, antes de começar uma briga corporal com Natália.

Depois de serem separadas por Sérgio, Cris (Valentina Herszage) e Maninha (Regina Antonini), a cunhada de Taís (Késia) faz uma promessa: "Eu não vou deixar você fazer mal pro Marcos, como você fez pro o pai dele. Foi você que matou o Bruno e eu vou provar. Agora mais do que nunca. Assassina!".

Helena (Isabel Teixeira) e Natália (Mariana Santos) brigam em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.