Mulher Abacaxi descobre que namorado é casado e tem dois filhos

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, descobriu que namorado é casado e tem dois filhos.

O que aconteceu

Ela conheceu o rapaz em um aplicativo de relacionamento, mas depois de começar a namorar descobriu do casamento. "Um pouco antes do carnaval o conheci em um aplicativo de relacionamento. Ele mora em Niterói e eu em Itaipuaçu, Maricá. Pedi o Instagram dele e ele disse que não tinha, que não gostava, mas nem desconfiei do motivo.

"No início, ele não sabia que eu era famosa. Depois que soube pediu para não sair na mídia enquanto o romance não estivesse amadurecido. A gente não se encontrava sempre, porque não é tão perto assim. Mas logo evoluiu para um namoro, mas ele nunca me levava na casa dele".

A influenciadora disse que só soube do casamento por uma sugestão de amigos do Facebook. "Quando vi tava foto da esposa junto com ele. Entrei e vi que tem dois filhos. Achei que fosse até coisa de Deus, mas me falaram que é por causa do número de telefone salvo".

Marcela ainda não sabe se conta para a esposa do rapaz. "Eu estava numa fria sem saber. Jamais ficaria com homem casado sabendo ele me faz um papelão desses. Não sei se devo contar para a esposa. Não estou sofrendo, nem triste, mas com raiva".