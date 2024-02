Meu namorado tem ciúmes dos meus amigos, isso é normal? Cris Fibe Responde

Seu namorado ou namorada já questionou suas amizades? Uma seguidora de Universa convive com demonstrações de ciúmes do namorado, que não gosta da maneira como ela interage com os amigos nas redes sociais.

"Meu namorado fica incomodado quando saio para rolê só com as minhas amigas. Ele fala que é uma preocupação porque ele sabe como funcionam as mentes dos homens. Isso é considerado abusivo, como eu coloco um limite entre cuidado e controle?"

Seguidora de Universa

A colunista de Universa, Cris Fibe, que é especialista em violência contra a mulher, explica que esse tipo de situação não é comum e que deve ser um alerta para as mulheres, principalmente quando o namorado tenta afastar sua companheira de pessoas que ela confia e quer por perto.

"Sim, é considerado abusivo. Sim, é controle. Coloca um limite não fazendo o que ele quer, simplesmente. Se for uma condição para vocês continuarem juntos, mais ainda um sinal de que é um relacionamento abusivo. Relacionamento afetivo, amoroso não deve ter controle".Claro que tem regras, que têm acordos, sem imposição".

Cris Fibe, colunista de Universa



Para além da seguidora que sofre com o ciúmes do namorado, Fibe conta que é comum ser questionada sobre formas de violência contra a mulher e o quanto ainda é necessário falar sobre o assunto. "Muitas amigas e pessoas nem tão próximas me procuram perguntando se algo que passaram "configura" violência. É um pouco triste que a gente ainda precise falar do básico, mas o fato é que não recebemos essa educação. Não somos letradas nesse tema, não recebemos informação suficiente para dar nomes a todas as violências que sofremos".

Nesta segunda (26), UOL lançou em Universa, a plataforma de conteúdo para mulher, o quadro "Metendo a Colher" para tirar dúvidas sobre violência contra a mulher com vídeos curtos que serão publicados nas redes sociais. Quem fica responsável por ler e tirar as dúvidas das seguidoras é a jornalista e colunista da plataforma, Cris Fibe.