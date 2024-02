Marido de Fabi Justus raspa a cabeça, e ela se declara: companheiro de vida

Fabiana Justus, 37, que foi diagnosticada recentemente com leucemia, recebeu uma demonstração de amor de seu marido, Bruno Levi D'Ancona, 41, que decidiu raspar a cabeça para apoiá-la.

O que aconteceu

A empresária compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do marido, com os dois carecas. Ela, que está em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, já havia raspado a cabeça por causa do tratamento e, agora, foi a vez do marido fazer o mesmo.

A mudança de visual de Bruno aconteceu logo após Fabiana receber alta do hospital. Segundo ela, para que os filhos também participassem — eles são pais das gêmeas Chiara e Sienna, 5, e de Luigi, de seis meses. "Foi uma enorme farra", afirmou ela.

Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento [dela contra a leucemia] e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme!

Fabiana Justus

A empresária aproveitou o momento para se declarar ao marido e disse que ele é seu "porto seguro". "Obrigada, lindo, por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais!".