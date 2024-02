Lampião faz pedido de casamento inesperado para Mercedes em 'Fuzuê'

No capítulo de segunda (26), da novela "Fuzuê" (Globo), Miguel se aproxima para conversar com César, e consegue introduzir a escuta no quarto de estadia. Rui sofre um infortúnio. Alícia inicia seu podcast com Maria, e todos se emocionam.

Vieira explica a Pascoal como transcorrerá seu julgamento. César revela para Preciosa o esquema de contrabando. Bebel decide alienar seu apartamento e sua participação na Conde de Montebello. Soraya e Francisco se emocionam ao escutar o coração do bebê.

Lampião propõe matrimônio a Mercedes. Preciosa insiste em observar as pedras preciosas de César, e Rebeca escuta a conversa dos dois. Pascoal se preocupa ao saber que o julgamento não se desenvolverá como o previsto.

O fornecedor de pedras preciosas e um capanga chegam ao quarto de hotel de César e, logo em seguida, Rebeca e outros policiais invadem o local.