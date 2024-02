Kanye West acusa Adidas de 'violentá-lo' e pede que boicotem marca

Kanye West, 46, acusou a Adidas de "violentar" seus designs e como retaliação, pediu que o público não consuma os lançamos da marca.

O que aconteceu

O rapper fez uma sequência de publicações em seu Instagram em que acusou a empresa alemã de vender cores não aprovadas de da linha 350 V2 Steel Gray de sua marca Yeezy. "A Adidas está vendendo falsos Yeezys e não estão me pagando enquanto me processam ao mesmo tempo", escreveu na legenda de um vídeo explicando o ocorrido.

Deixa eu explicar claramente o que está acontecendo com a Adidas. Além de venderem tênis com cores falsas que eu não aprovei, eles estão me processando por 250 milhões e também não estão me pagando pelos sapatos que estão vendendo que tem o meu nome. Estão usando cláusulas contratuais e linguagem confusa para 'abusar' de um artista, um dos seus artistas favoritos, bem na sua frente, em plena luz do dia.

Kanye também publicou uma foto do tênis que está sendo vendido com um pedido para os fãs. "Qualquer um que ame Ye não irá comprar esses falsos Yeezys."

O cantor ainda criticou celebridades e a mídia de se posicionarem contra ele em situações menores, mas se silenciarem quanto a "ter seus filhos escondidos dele" e ver uma empresa milionária 'abusar' de um de seus heróis na vida real (se referindo a si mesmo). "Ninguém diz nada ou faz nada, é assim que o sistema funciona", completou.

O que vocês vão fazer agora? Tirem meu álbum do ar. Congelem minhas contas. Ameacem pessoas a não trabalharem comigo. Questionou o artista.

O desentendimento entre Kanye a marca parecia estar resolvido após o rapper divulgar uma imagem ao lado do Bjorn Gulden, 58, CEO da Adidas. Na legenda da imagem de 12 de fevereiro, o artista dizia ter ido encontrar o empresário.