Iguatemi Hall: Fortaleza ganha casa de shows de luxo por 12 meses

Um lugar luxuoso com 20 mil metros quadrados e capacidade para 5.000 pessoas na área interna vai funcionar como casa de shows em Fortaleza por ao menos 12 meses. Localizado no Shopping Iguatemi Bosque, o Iguatemi Hall entra no mercado com extensa programação em 2024 e deve apresentar ao menos 50 eventos em um ano. Fábio Júnior, Paula Toller e Jão são as primeiras atrações.

Fábio Júnior inaugura a casa, no dia 6 de abril. Paula Toller canta no Iguatemi Hall no dia 12/4, e Jão se apresenta no dia seguinte, desta vez na área externa, no formato open air, ou seja, show ao ar livre.

Além deles, Zeca Pagodinho, Ana Carolina, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Ludmilla, ForFun e Lulu Santos já estão confirmados, em datas a serem anunciadas.

Iguatemi Hall entra no mercado com extensa programação em 2024 Imagem: Divulgação

Pelo projeto, o foyer de recepção funciona como um acervo cultural com memorabilia autografada. Pôsteres, merchants, discos e instrumentos de shows marcantes realizados no nordeste ficarão expostos ali. Logo na entrada haverá também uma loja com produtos exclusivos do Iguatemi Hall.

O espaço de eventos da grife Iguatemi terá ainda um hall com praça de alimentação, banheiros construídos e climatizados, camarins, camarotes, ambulatório e serviço completo de bar.

A ideia é ter uma infraestrutura completa para receber qualquer tipo de evento, como afirmou Marcelo Rocha, sócio-diretor do Iguatemi Hall, por ocasião do lançamento do projeto.

Ao longo destes 12 meses o Iguatemi Hall vai funcionar com cinco marcas parceiras: Coca-Cola, Eisenbahn, Monster, BetVip e Iguatemi Bosque.