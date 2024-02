I Wanna Be Tour divulga horários dos shows em SP; ingressos estão esgotados

O festival I Wanna Be Tour, que reúne no Allianz Parque, no sábado (2), em São Paulo, 12 atrações de punk rock e emocore dos anos 2000, anunciou o horário e a ordem dos shows, divididos em dois palcos. Os ingressos para o evento estão esgotados.

A banda brasileira Fresno abre os trabalhos, às 11h; a última a se apresentar é a headliner Simple Plan, que está prevista para subir ao palco às 22h13.

Todas as atrações estarão presentes em todas as cidades pelas quais o I Wanna Be Tour passar: São Paulo (sábado, no Allianz Parque), Curitiba (domingo, no Estádio do Couto Pereira), Recife (6/3, na Área Externa do Centro de Convenções Pernambuco), Rio de Janeiro (9/3, em novo local, no Riocentro) e Belo Horizonte (10/3, na Arena da Independência).

Os ingressos para as cidades, com exceção de São Paulo, estão à venda na página do I Wanna Be Tour na Eventim.

Horários dos shows do festival I Wanna Be Tour Imagem: Divugação

Horários dos shows: