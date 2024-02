Grupo Fada comemora formação de Paredão no BBB 24: 'Tacada de mestre'

Os brothers do grupo do quarto Fada ficaram felizes com o Paredão formado neste domingo (25) no BBB 24 (TV Globo). A berlinda, que conta com Fernanda, Lucas e Rodriguinho, não teve nenhum membro do grupo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após a finalização da formação do Paredão, o grupo Fada se reuniu para conversar sobre a berlinda. Alane, Beatriz, Davi e Matteus se mostraram aliviados com o resultado da votação da casa.

Alane: "É muito bom não estar no Paredão. Terceira semana que eu não estou no Paredão"

Davi: "Tacada de mestre"

Matteus: "Tô aliviado que tenho mais uma semana aqui, e que nenhum de nós foi"

Alane ficou preocupada com seu voto em MC Bin Laden, ao invés de ter votado em Raquele.

Alane: "Vocês acham que eu fui trouxa? Porque meu medo é o público falar: 'Nossa, que burra''

Bia: "Você foi estrategista. Você falou que tinha motivos pra votar na Raquele?"

Alane: "Falei, mas falei que não queria queimar voto"

Matteus: "É por estratégia. É pra proteger quem anda com você. Eu falo que pra proteger você, Bia e Davi, eu voto em qualquer um".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Resultado parcial Total de 74351 votos 25,41% Fernanda 28,21% Lucas Henrique 46,38% Rodriguinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 74351 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash