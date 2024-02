Fora da Globo, Fátima Bernardes vai cobrir Olimpíadas em 'concorrente'

Fátima não faz mais parte do elenco fixo da Globo, mas não ficará sem trabalhar por muito tempo. A apresentadora estará na equipe do projeto Paris É Brasa, no qual jornalistas e influenciadores da agência Play9 vão produzir conteúdo sobre o evento esportivo para o YouTube e para as redes sociais.

Fátima é contratada da agência Play9 há anos, visando aumentar a sua presença nas redes sociais. A empresa, focada em produção de conteúdo digital e marketing de influência, foi fundada pelo influenciador Felipe Neto e pelo empresário João Pedro Paes Leme. Vista como "concorrente" da Globo, a agência tem construído "uma rede de afiliadas" de canais online — formada a partir do trabalho de diferentes influenciadores.

O projeto da Play9, em parceria com o Time Brasil — perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil nas redes — e o YouTube Brasil, promete "entregar uma chuva de conteúdos dinâmicos, ágeis e multiplataforma". A ideia é cobrir desde os resultados dos jogos em Paris até o cotidiano dos atletas.

Apesar de a Play9 não ter os direitos da transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris, Fátima irá à capital francesa para produzir conteúdo sobre os bastidores das competições e contar curiosidades. Os conteúdos serão patrocinadores por marcas que queiram se atrelar ao projeto, mas ainda não foram divulgadas.

Ao longo de 37 anos na Globo, Fátima cobriu dois Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo. Para a nova empreitada, que foi anunciada na última sexta-feira, ela diz estar animada.

Eu fiquei tão animada com a ideia de voltar às Olimpíadas que já estou pensando em começar a pesquisar sobre a história de vida dos atletas. Quem são suas famílias? Quem são os maiores incentivadores? De que maneira a vida desses atletas que chegaram até lá podem inspirar outras crianças e jovens no Brasil? Educação, esporte e cultura caminhando juntos. Esse é o futuro em que acredito.

Fátima Bernardes via Instagram

Fim de contrato

Ex-âncora do Jornal Nacional não teve o contrato renovado em 31 de dezembro de 2023. Ela, no entanto, pode voltar a trabalhar nas produções de entretenimento da emissora em contratos por obra — conforme nova política adotada pela Globo. Fátima, inclusive, diz já estar trabalhando em um novo projeto.

O The Voice Brasil, apresentado por Fátima nos últimos dois anos, foi cancelado após ser exibido por mais de dez anos. Em 2023, também esteve no comando do Assim Como A Gente, programa de entrevistas no GNT, canal que pertence às Organizações Globo.