"Flowers", de Miley Cyrus, é single mais consumido do mundo em 2023 em ranking da IFPI

LONDRES (Reuters) - O sucesso "Flowers", de Miley Cyrus, foi o single mais consumido do mundo em 2023, de acordo com ranking da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês) divulgado nesta segunda-feira, marcando a primeira vez que a cantora e compositora norte-americana chega ao topo da lista.

O emocionante hino de término de relacionamento -- no qual a cantora lembra a si mesma que pode comprar suas próprias flores após o fim de uma relação -- recebeu o cobiçado prêmio IFPI Global Single Award de 2023 apenas algumas semanas depois de ganhar dois Grammys.

O single teve o equivalente a 2,7 bilhões de execuções em serviços de assinatura paga, de acordo com o órgão sediado em Londres, que usa dados de vendas físicas e métodos de entrega digital para chegar a um número representativo.

"No topo das paradas em tantos países simultaneamente, a música -- junto com sua mensagem de empoderamento -- repercutiu em todo o mundo e é a definição de um verdadeiro sucesso global", disse Lewis Morrison, diretor de paradas e certificações globais da IFPI.

Artistas da Nigéria e do México entraram no top 10 pela primeira vez: "Calm Down", de Rema com Selena Gomez, ficou em segundo lugar, enquanto "La Bebe", de Yng Lvcas e Peso Pluma, ficou em sexto lugar, destacando o aumento da popularidade de Afrobeats e dos gêneros regionais mexicanos.

A estrela norte-americana Taylor Swift, que na semana passada foi nomeada artista global do ano pela quarta vez pela IFPI, ficou em 7º e 9º lugares na lista de singles com "Cruel Summer" e "Anti-Hero", respectivamente.

(Por Marie-Louise Gumuchian)