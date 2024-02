Filho de Wendy Williams diz que demência da mãe está relacionada a alcoolismo

Kevin Hunter Jr, filho da atriz e apresentadora Wendy Williams, revelou que a demência da mãe está relacionada ao alcoolismo. O tema foi discutido no documentário Where is Wendy Williams, exibido recentemente no canal Lifetime.

De acordo com Kevin, os médicos alegaram que o álcool começou a afetar o cérebro e a saúde mental da atriz. Ela está em tratamento contra o alcoolismo desde 2019. Na produção, a apresentadora alega que "ama vodca". Wendy revelou que o seu relacionamento com o filho se degradou por causa desse hábito.

Kevin Hunter Jr. ainda disse que o abuso de álcool por parte da mãe é uma autossabotagem, alegando que acredita que o alcoolismo tornou sua mãe uma pessoa antissocial.

"Eles basicamente disseram que, porque ela estava bebendo muito, isso estava começando a afetar seu espaço mental e seu cérebro. Então, acho que disseram que era demência induzida pelo álcool", explicou.

No documentário, a apresentadora aparece frequentemente acompanhada com garrafas de bebidas alcoólicas e discutindo com seus familiares. Segundo a filha da apresentadora, ela começou a sofrer danos cerebrais relacionados ao alcoolismo em 2019.

Diagnóstico de afasia e demência frontotemporal

A apresentadora Wendy Williams, 59 anos, conhecida por seu senso de humor distinto, foi diagnosticada com afasia e demência frontotemporal, anunciou seu time médico na última quinta-feira, 22. Segundo a equipe, a condição foi descoberta no ano passado e já "apresentava dificuldades significativas na vida de Wendy".

Wendy, que apresentou seu próprio talk show durante 13 anos, o The Wendy Williams Show, já havia se afastado das telas em 2022, devido a outras questões relacionadas à sua saúde e à doença autoimune que possui, Doença de Graves, que ataca a tireoide.