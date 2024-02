Fátima Bernardes deixa Globo após 37 anos; contrato terminou em dezembro

Fátima Bernardes não é mais contratada da Globo. O contrato da apresentadora não foi renovado no final do ano passado após 37 anos. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria da Globo.

O que aconteceu

Ex-âncora do Jornal Nacional não teve o contrato renovado em 31 de dezembro de 2023. Ela, no entanto, pode voltar a trabalhar nas produções de entretenimento da emissora em contratos por obra — conforme nova política adotada pela Globo. Fátima, inclusive, diz já estar trabalhando em um novo projeto.

O The Voice Brasil, apresentado por Fátima nos últimos dois anos, foi cancelado após ser exibido por mais de dez anos. Em 2023, também apresentou o Assim Como A Gente, programa de entrevistas no GNT, canal que pertence às Organizações Globo

Fátima é atualmente contratada da agência Play9, empresa de conteúdo digital do influencer Felipe Neto, e vai auxiliar na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela estará na equipe do projeto Paris É Brasa, no qual jornalistas e influenciadores vão produzir conteúdo para marcas no YouTube e redes sociais.

O que ela disse

Fátima Bernardes usou suas redes sociais para comentar o fim do contrato com a Globo pela primeira vez. Na publicação, ela afirmou que já está trabalhando em um novo projeto com a emissora.

Ao sair do Encontro, ela já renovei por "obra certa", o novo formato de trabalho da empresa. "Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids. Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, três propostas de novos programas".

Um desses projetos já está sendo desenvolvido pela jornalista e pela emissora. "Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro. Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer."