Esposa de Stênio Garcia atualiza quadro de saúde do ator: 'Pressão normal'

Mari Saade em entrevista à Quem:

A esposa de Stênio Garcia atualizou o quadro de saúde do ator após ser diagnosticado com covid-19. "Ele está abatido e com mal-estar. Estou monitorando os sinais vitais desde que ele positivou, ontem de manhã. De uma em uma hora, inclusive de madrugada, monitoro, porque se a febre aumentar ou a pressão desregular ou a saturação cair tenho que correr para o hospital".

Ela disse que está fazendo a monitoração sozinha. "Mas, por enquanto, eu mesma estou fazendo isso sozinha e passando aos médicos. Hoje ele não teve febre, a pressão está normal e a saturação está 93, que é normal para o idoso".

Mari ainda contou que também está doente. ""Estou com esse problema no olho, e não estamos descobrindo o que é. Pedi para a cardiologista olhar, pedi para um cirurgião plástico olhar e ninguém sabe. Já não sei mais o que é. Estamos lidando com muitos vírus, acabei de fazer meu teste e deu negativo. Mas Stênio e eu estamos no mesmo barco. E não consigo dormir de máscara. Fico em cima, igual a uma enfermeira chata".

Segundo ela, Stênio foi contaminado em casa. "Nós não saímos no Carnaval nem depois. Ele pegou em casa".