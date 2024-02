Enquete UOL BBB 24: megamutirão de torcidas impacta resultado de eliminação

No paredão desta semana do "BBB 24", Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam a preferência do público. De acordo com a enquete do UOL, o cantor será o próximo participante eliminado.

O que diz a enquete

A parcial atualizada às 18h15 mostra que a porcentagem de Rodriguinho voltou a aumentar. O cantor aparece agora com 65,99% dos votos.

O aumento nos números pode ser resultado do 'megamutirão' das torcidas para que ele seja eliminado. Os perfis de Beatriz, quem indicou ele direto ao Paredão, Davi, Isabelle, Leidy Elin, Lucas, Raquele, Yasmin e até a já eliminada Deniziane direcionaram os votos no brother.

Mais cedo, a esposa de Rodriguinho, Bruna Amaral, detonou os administradores dos perfis de Fernanda e Giovanna Pitel. Apesar da amizade do trio, as torcidas também querem a eliminação do participante.

Na enquete UOL, Lucas Henrique aparece em segundo lugar com 19,25%. Fernanda está em terceiro, 14,76% dos votos.

Vale ressaltar que a votação é para eliminar um dos três. O resultado será divulgado nesta terça-feira (27), no programa ao vivo do "BBB 24", que começa logo após "Renascer", a partir de 22h25.