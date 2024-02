Enquete UOL: Após brother quebrar protocolo, parcial aponta quem sai do BBB

Sorria, Rodriguinho, que sua hora está chegando! Bom, pelo menos é isso que diz a nova parcial da enquete UOL sobre o paredão desta semana.

O que diz a enquete

A atualização feita às 14h15 mostrou que o cantor segue liderando a votação, com 63,47% dos votos para deixar o jogo. A porcentagem já cresceu quase 4% desde o período da manhã.

Dentro da casa, o próprio Rodriguinho afirmou que ficaria decepcionado caso o público votasse para que ele continuasse. Ao mesmo tempo, o cantor cogitou que permanecer no programa demonstraria sua força para vencer o prêmio.

Os participantes não podem pedir para serem eliminados, mas mesmo assim o brother deu seu recado de forma quase que subliminar. No raio-x, Rodriguinho disse: "Pra mim, meio que já deu já. Tô contando com a galera votar — se estão gostando do meu jogo — para eu ficar. Se não, para eu ir. Mas tô bem tranquilo com qualquer uma das decisões".

Em segundo lugar na berlinda, Lucas Henrique aparece com 20,44% dos votos. Fernanda tem a menor porcentagem, apenas 16,09%.

Vale ressaltar que a votação é para eliminar um dos três. O resultado será divulgado nesta terça-feira (27), no programa ao vivo do "BBB 24", que começa logo após "Renascer", a partir de 22h25.